Біля будівлі ФСБ в Москві затримали учасників акції проти війни в Україні

Поліція затримала сімох учасників акції проти війни в Україні та свавілля російських силовиків біля будівлі Федеральної служби безпеки Росії в центрі Москви на Луб'янці, повідомляє російський незалежний правозахисний медіа-проект «ОВД-Інфо». Їх везуть у відділення поліції. За цими ж даними, разом з ними затримали активіста акції «Безстроковий протест», який проводив свій пікет.

Акція біля будівлі ФСБ мала назву «Зібрання громадян, обурених діями влади». Її організатори планували обговорити ситуацію навколо військового конфлікту в Україні, арешту російського правозахисника Льва Пономарьова.

Як повідомляє російська «Новая газета», на акцію прийшло близько 50 осіб. На місці також були активісти провладних рухів SERB і НОД.

16 грудня в Москві мав був відбутися «Марш за мир. Проти насильства». Його організатори планували висловитися проти війни на сході України і свавілля правоохоронних органів у Росії. Акція не відбулася – лідер руху «За права людини», російський правозахисник Лев Пономарьов, який 3 грудня він подав у мерію Москви повідомлення про проведення акції, напередодні був заарештований.

Російські правозахисники висловили обурення у зв’язку з арештом колеги і підписалися під листом із вимогою його звільнити.

Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов також засудив рішення суду про арешт і заявив, що суд міг би обмежитися штрафом.

На сході України від квітня 2014 року тривають бойові дії. Влада України і Захід заявляють, що Росія підтримує бойовиків на Донбасі зброєю й особовим складом, і закликають припинити такі дії. Москва свою причетність заперечує, визнаючи лише, що на українському сході можуть бути російські «добровольці».