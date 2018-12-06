Суд у Росії дав 25 діб арешту 77-річному правозахисникові

Тверський суд столиці Росії, Москви, заарештував 77-річного правозахисника Льва Пономарьова на 25 діб. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, голову громадського руху «За права людини» визнали винним у «повторному порушенні правил проведення публічного заходу».

У прес-службі руху «За права людини» заявили, що рішення про арешт правозахисника пов’язують із підготовкою ним акції «Марш за мир. Проти насильства», призначеного на 16 грудня. 3 грудня він подав у мерію Москви повідомлення про проведення акції.

Російські правозахисники висловили обурення у зв’язку з арештом колеги і підписалися під листом із вимогою його звільнити.

Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов також засудив рішення суду про арешт і заявив, що суд міг би обмежитися штрафом.