Президент Радіо Свобода розповів про роботу служби в Росії в умовах закону про «іноземних агентів»

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай заявив про стурбованість в контексті закону про «іноземних агентів», під дією якого працюють в Росії журналісти та засоби масової інформації. Про це він сказав в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви» ввечері 30 січня.

«У нас цей закон викликає великі побоювання, ми бачимо в ньому спробу задушити свободу слова і вільні ЗМІ», – сказав Флай.

За його словами, закон може бути використаний російською владою, щоб «вести полювання проти конкретних журналістів».

«Наша організація вже кілька років, як визнана іноземним агентом, оскільки ми отримуємо фінансування від конгресу США. Ми побоюємося, що нинішній закон буде використаний російською владою для того, щоб вести полювання проти конкретних журналістів, окремих представників професії, оголошувати їх «іноземними агентами», після чого їм доведеться здавати фінансову звітність, повідомляти про джерела своїх доходів, своє працевлаштування. І ми вважаємо, що це матиме стримуючий ефект не тільки на наших журналістів, а й на журналістів інших зарубіжних видань, які є в Росії і намагаються висвітлювати події», – сказав Флай.

Джеймі Флай заявив, що російська служба Радіо Свобода, зокрема, висвітлює акції протесту, робить розслідування про корупцію, матеріали про проблеми освіти, охорони здоров’я, екології, веде дискусії про зовнішню політику Росії, що, на його думку, викликає ставлення влади до цього ЗМІ – «з підозрою».

«Влада підійшла до нас з підозрою, стурбована з приводу нашої роботи, Путін і його оточення не зацікавлені в тому, щоб ці теми висвітлювалися», – вважає президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

24 січня російська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подала документи до Федеральної податкової служби Росії, щоб зареєструватися як «іноземний агент» на виконання змін у законодавстві, ухвалених у 2019 році.

У грудні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав поправку до закону про іноземних агентів 2012 року. Ця поправка визнає іноземними агентами журналістів, які працюють на організації з таким статусом.

Тоді президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай розкритикував цю зміну і назвав закон «обурливим».

Російські чиновники натомість назвали закон «симетричною відповіддю» на те, що російський спонсорований з бюджету канал RT змушений був реєструвати підрозділ у США на виконання американського закону про іноземних агентів.

Російська служба Радіо Свобода працює з 1953 року, наразі має велику редакцію в Москві та сотні працівників по всій Росії. Нещодавно мовець заснував проєкти для висвітлення подій на півночі Росії – Север.Реалии та Сибирь.Реалии.

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