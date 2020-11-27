Суд у Москві оштрафував «Меморіал» через відсутність маркування «іноземний агент» на книгах про ГУЛАГ

Тверський суд Москви оштрафував на 500 тисяч рублів російське правозахисне товариство «Меморіал» через відсутність маркування «іноземний агент» на книжках, представлених у вересні на Московському міжнародному книжковому ярмарку, повідомила організація в твіттері.

Виставка проходила з 2 по 6 вересня в Манежі, туди з перевіркою прийшли співробітники прокуратури. За даними «МБХ медіа», адміністративну справу відкрили за статтею про порушення закону про «іноземних агентів».

Йдеться, зокрема, про книжки «Татові листи. Листи батьків із ГУЛАГу дітям», «Творчість і побут ГУЛАГу», «Шлях в один кінець. Щоденник Д. Бергмана», «Місце пам’яті Сандармох», кілька брошур, а також настільну гру по радянській історії.

Юрист «Меморіалу» Арсеній Левінсон розповів, що фактів поширення матеріалів без маркування не встановлено. За його словами, книжки були видані до 2016 року і на них дійсно немає маркування.

«На стенді були присутні два штампи, а співробітники «Меморіалу» ставили штамп на кожне видання про те, що «Меморіал» внесений Мін’юстом до відповідного реєстру. Вони перед тим, як поширити – передати відвідувачу ярмарки – відповідний штамп ставили», – сказав він.

Закон про «іноземних агентів» ухвалений у Росії в 2012 році. Згідно з документом, будь-яка некомерційна організація або громадський рух можуть бути внесені в список агентів, якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, в законі чітко не визначені.

«Меморіал» внесли в список «іноземних агентів» у жовтні 2016 року. Ще в грудні 2019 року повідомляли, що сума штрафів для правозахисного товариства досягла трьох мільйонів рублів.