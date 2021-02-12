Радіо Свобода домагається скасування обмежень на роботу в Росії

Корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) заявила, що влада Росії порушує двосторонній договір з Чеською Республікою про захист інвестицій через дії, спрямовані на перешкоджання роботі організації в Росії під приводом застосування закону про «іноземних агентів».

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода виступила з відповідною заявою 11 лютого, після того як протягом декількох останніх тижнів з ініціативи Роскомнагляду корпорацію кілька разів оштрафували.

Роскомнагляд, зокрема вимагає від RFE/RL дотримуватися жорстких правил маркування контенту, опублікованого на території Росії, зокрема, перед початком кожного відеоролика, радіопередачі або телепрограми необхідно розміщувати 15-секундний відео- або аудіотитр про те, що матеріал виготовлений «іноземним агентом». Згадки про це, за вимогами Роскомнагляду, повинні відкривати будь-який матеріал журналістів корпорації на будь-яких інтернет-платформах, включаючи пости в месенджерах і соціальних мережах.

RFE/RL, одна з трьох новинних організацій, включених Міністерством юстиції Росії в список медіа – «іноземних агентів», і єдина, яка опинилася під санкціями за це, не виконує цих вимог. У корпорації відзначають, що Росконагляд ставиться до RFE/RL показово жорсткіше, ніж до інших іноземних ЗМІ, що працюють в Росії.

За даними російської служби Радіо Свобода, Роскомнагляд має намір передати до суду 260 протоколів, які фіксують невиконання нових вимог. Загальна сума штрафів може скласти 75 мільйонів рублів. Судом першої інстанції в останні тижні на корпорацію вже накладені штрафи на понад 15 мільйонів рублів. Ці судові рішення оскаржуються в установленому законом порядку, RFE/RL вважає їх такими, що суперечать праву громадян на вільний доступ до інформації.

У заяві корпорації вказується, що своїми діями Москва порушує двосторонню угоду про захист інвестицій, укладену між Росією і Чехією в 1994 році. Також у заяві є заклик до російської влади щодо переговорів з метою вирішення конфлікту. Інакше, проти Росії може бути поданий позов до міжнародного арбітражу, вказує корпорація.

«Репресивні заходи з боку російської влади – це нервова реакція Москви, мета якої полягає в тому, щоб позбавити Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода можливості працювати в Росії в той час, коли наша аудиторія росте стрімкими темпами. Ми маємо намір використовувати всі юридичні методи для того, щоб захистити нашу роботу в Росії, з тим щоб ми могли продовжувати займатися чесною і такою, що не піддається тиску, журналістикою, тим, чого очікує від нас аудиторія» – заявила головний редактор і виконувач обов’язків президента RFE/RL Дейзі Сінделар.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це незалежна медіакорпорація, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM) і є зареєстрована у США. Американське законодавство гарантує незалежність редакційної політики корпорації. Штаб-квартира організації з 1995 року розташовується у Празі (Чехія), згідно з національним законодавством, – як «представництво корпорації». Тому в RFE/RL вважають, що її інвестиції в Росії повинні бути захищені відповідно до договору між Чехією і Росією.

На території Росії в російськомовних проєктах RFE/RL, включаючи Радіо Свобода і телеканал «Настоящее Время», працюють десятки штатних співробітників включно з сотнями позаштатних кореспондентів. Це одна з найбільших іноземних незалежних медіаорганізацій, які працюють в Росії, щотижнева аудиторія якої становить 6,7 мільйона людей.