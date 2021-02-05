Джеймі Флай знову очолить Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

Рада директорів Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода призначила президентом і головним виконавчим директором медіакорпорації Джеймі Флая. Він почне роботу з 16 лютого. Флай відновлює керівництво RFE/RL після звільнення з цієї посади у червні 2020 року.

«Я радий повернутися на посаду президента, щоб очолити медіакорпорацію у ці складні часи», – заявив Флай.

Він наголосив, що пишається журналістами і співробітниками, які, незважаючи на пандемію та інші виклики, чесно продовжують надавати об’єктивну інформацію тим, хто її найбільше потребує. «Для мене буде честю знову працювати пліч-о-пліч», – мовиться у зверненні Флая до журналістів корпорації.

Флай був вперше призначений президентом Радіо Свобода в серпні 2019 року. У червні минулого року він повідомив про свою відставку. Рішення про звільнення ухвалив тодішній генеральний директор Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Майкл Пек.

Флай – фахівець в області зовнішньої політики. Він працював у фонді Германа Маршалла та Конгресі США, займав різні посади в Раді національної безпеки і Міністерстві оборони Сполучених Штатів.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, яка поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення) для аудиторії в понад 20-ти країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної та Південної Азії 27 мовами.

Радіо Свобода – це незалежна медіакомпанія, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

USAGM курує п'ять американських мереж іномовлення, серед яких «Голос Америки», Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, Офіс мовлення на Кубу, Радіо Вільна Азія і Близькосхідна мовна мережа.