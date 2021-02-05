У своєму першому зовнішньополітичному зверненні 4 лютого президент США Джо Байден заявив, що «Америка повернулася».Байден пообіцяв протистояти «авторитаризму» в Китаї та Росії, а також відновити зв’язки Вашингтону із союзниками. Згідно з його заявою, адміністрація Байдена буде прагнути до лідерства в світі після чотирьох років перебування під керівництвом президента Дональда Трампа.Крім того, Байден, за власною заявою, дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну , що його країна більше не буде «прогинатися» перед російською агресією. Він висловив занепокоєння придушенням свободи слова і зібрань у Росії.

Байден заявив, що Вашингтон і Москва все ще можуть співпрацювати в деяких сферах, згадавши про подовження договору про контроль над стратегічними наступальними озброєннями, який обидві сторони продовжили на п’ять років цього тижня.

Китай також відіграв важливу роль у виступі Байдена. Його адміністрація хоче змінити економічний, політичний і військовий потенціал США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.