У своєму першому зовнішньополітичному зверненні 4 лютого президент США Джо Байден заявив, що «Америка повернулася».
Байден пообіцяв протистояти «авторитаризму» в Китаї та Росії, а також відновити зв’язки Вашингтону із союзниками. Згідно з його заявою, адміністрація Байдена буде прагнути до лідерства в світі після чотирьох років перебування під керівництвом президента Дональда Трампа.
Крім того, Байден, за власною заявою, дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що його країна більше не буде «прогинатися» перед російською агресією. Він висловив занепокоєння придушенням свободи слова і зібрань у Росії.
Байден пообіцяв протистояти «авторитаризму» в Китаї та Росії, а також відновити зв’язки Вашингтону із союзниками. Згідно з його заявою, адміністрація Байдена буде прагнути до лідерства в світі після чотирьох років перебування під керівництвом президента Дональда Трампа.
Крім того, Байден, за власною заявою, дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що його країна більше не буде «прогинатися» перед російською агресією. Він висловив занепокоєння придушенням свободи слова і зібрань у Росії.
Байден заявив, що Вашингтон і Москва все ще можуть співпрацювати в деяких сферах, згадавши про подовження договору про контроль над стратегічними наступальними озброєннями, який обидві сторони продовжили на п’ять років цього тижня.
Китай також відіграв важливу роль у виступі Байдена. Його адміністрація хоче змінити економічний, політичний і військовий потенціал США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
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