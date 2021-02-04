Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 лютого 2021, Київ 23:29
Новини | Міжнародні

Байден: попередив Путіна, що США більше не будуть «прогинатися» перед російською агресією

26 січня Байден (ліворуч) і Путін (праворуч) провели першу телефонну бесіду

Президент США Джо Байден заявив, що попередив президента Росії Володимира Путіна, що Сполучені Штати більше не будуть «прогинатися» перед російською агресією.

«Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, яка дуже відрізняється від манери мого попередника, що дні, коли Сполучені Штати прогинаються перед російськими агресивними діями, – втручання в наші вибори, кібератаки та отруєння її громадян – завершилися», – сказав Байден.

Він закликав Росію звільнити ув’язненого опозиціонера Олексія Навального. 2 лютого йому скасували умовний термін і засудили до трьох з половиною років колонії загального режиму.

«Ми не будемо сумніватися, щоб підняти ціну для Росії», – додав Байден.

У Кремлі наразі не коментували заяву американського президента.

26 січня Байден і Путін провели першу телефонну бесіду. Серед іншого вони обговорювали конфлікт на сході України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG