Байден: попередив Путіна, що США більше не будуть «прогинатися» перед російською агресією

Президент США Джо Байден заявив, що попередив президента Росії Володимира Путіна, що Сполучені Штати більше не будуть «прогинатися» перед російською агресією.

«Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, яка дуже відрізняється від манери мого попередника, що дні, коли Сполучені Штати прогинаються перед російськими агресивними діями, – втручання в наші вибори, кібератаки та отруєння її громадян – завершилися», – сказав Байден.

Він закликав Росію звільнити ув’язненого опозиціонера Олексія Навального. 2 лютого йому скасували умовний термін і засудили до трьох з половиною років колонії загального режиму.

«Ми не будемо сумніватися, щоб підняти ціну для Росії», – додав Байден.

У Кремлі наразі не коментували заяву американського президента.

26 січня Байден і Путін провели першу телефонну бесіду. Серед іншого вони обговорювали конфлікт на сході України.