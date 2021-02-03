Опитування: українці більше довіряють Лукашенку, ніж Байдену, Макрону і Путіну

Українці більше довіряють Олександру Лукашенку, ніж президенту США Джо Байдену, президенту Франції Емманюелю Макрону та президенту Росії Володимиру Путіну, йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Лукашенку, президентство якого не визнають країни Заходу, довіряють 36%, Байдену – 26,7%, Макрону – 26,2%, Путіну – 14,4%.

Водночас за балансом «довіри-недовіри» лідирують Байден та Макрон (плюс 3,4% та плюс 3% відповідно). Путін і Лукашенко мають від’ємний баланс «довіри-недовіри» (мінус 65,4% та мінус 17,6% відповідно).

КМІС провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року. У ньому взяли участь 1205 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,9% для показників, близьких до 12%, 1,3% для показників, близьких до 5%.