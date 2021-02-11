Джо Байден порушив питання прав людини в Китаї у своїй першій розмові з Сі Цзіньпінем

Президент США Джо Байден 10 лютого провів першу після вступу на посаду телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпінем, під час якої, згідно із заявою Білого дому, він порушив питання дотримання прав людини в Китаї, торгових відносин, відносин у сфері міжнародної безпеки і боротьби зі зміною клімату.

У повідомленні, оприлюдненому Білим домом, йдеться про те, що президент Байден наголосив, що його пріоритетами є гарантування безпеки американців, захист американського способу життя і збереження «вільного і відкритого» індо-тихоокеанського регіону.

Байден висловив глибоку стурбованість щодо «примусових і несправедливих» економічних методів, використовуваних Пекіном, придушення протестів у Гонконгу, порушення прав людини в Синьцзяні. Водночас президент США висловив готовність взаємодіяти з Китаєм, коли такі дії будуть в інтересах Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Двоє лідерів також обмінялися думками про боротьбу з пандемією коронавірусу, зміною клімату та розповсюдженням зброї масового ураження.

Колишній президент США Дональд Трамп, який звинувачував Китай у пандемії COVID-19, не розмовляв із Сі Цзіньпінем від березня минулого року.

Під час візиту до Пентагону 10 лютого Байден оголосив про намір проаналізувати політику США щодо Китаю.

Це стосуватиметься ключових сфер, зокрема розвідки, технологій, присутності американських військових у регіоні, альянси і двосторонні оборонні відносини з Пекіном.