Президент США Дональд Трамп скасував торговельні переговори з Китаєм, які мали відбутися минулими вихідними. Про це він заявив, виступаючи перед виборцями в Арізоні, повідомляє агентство Bloomberg.

«Я скасував переговори з Китаєм. Я не хочу зараз розмовляти з Китаєм», – сказав глава Білого дому.

США і Китай підписали часткову торговельно-економічну угоду в середині січня. Документ має на увазі збільшення експорту, включно із нафтою, газом і вугіллям, зі США до Китаю на 200 мільярдів доларів упродовж двох років, а також скорочення американських мит на китайські товари.

Угода набула чинності у лютому, однак вона вимагає обговорення імплементації кожні 6 місяців.

Трамп покладає частину відповідальності за поширення коронавірусу на Китай, де стався перший спалах інфекції. Як президент, так і держсекретар США не виключили, що витік вірусу міг статися з лабораторії в місті Ухань. Офіційно розвідувальне співтовариство США не заявляло про наявність доказів цього. Китай таку можливість категорично заперечує.