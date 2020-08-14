США визнали Інститут Конфуція іноземною місією

Сполучені Штати визнали фінансовані китайським урядом Інститути Конфуція іноземною місією. Про це йдеться в заяві державного секретаря Майка Помпео 13 серпня.

Помпео назвав Інститути «організаціями, які просувають глобальну пропаганду Пекіну та ведуть кампанію зі злоякісного впливу» в кампусах американських університетів та школах.

«Китайська народна республіка скористалася відкритістю Америки, щоб здійснювати спроби масштабної та добре фінансованої пропаганди та впливати на процеси в цій країні», – заявив держсекретар.

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Високопоставлений дипломат США за східноазійським напрямком Девід Стілвелл заявив, що таке рішення Державного департаменту стурбувало головний Центр Інститутів Конфуція в США, розташований у Вашингтоні.

«Це саме та організація, яка насправді управляє, підтримує та фінансує Центри Конфуція в Сполучених Штатах», – пояснив він.

Водночас, за словами Стілвелла, хоча університетам та школам варто «пильно придивитися» до діяльності китайських інститутів, водночас рішення не є атакою на них по суті.

«Ми їх не закриваємо, ми просто називаємо їх тим, чим вони є – іноземними місіями», – додав дипломат.

Інститути Конфуція – це заклади, які встановлюють патнерства між університетами Китаю та школами й університетами в інших країнах, щоб популяризувати китайську мову та культуру.

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Китай наразі відкрив 75 Інститутів Конфуція в США, 65 з них – при університетах. Також близько 500 навчальних класів від дитячого садочка до 12 класу школи пов’язані з цими інститутами.

Зарахування до іноземних місій означає, що Центр Інститутів Конфуція в США повинен буде надати Державному департаменту інформацію про свій персонал, нерухомість у власності, фінансування, навчальні плани та матеріали.

США послідовно критикують Китай, зокрема за порушення прав людини в Гонконгу та Сіньцзяні, а також звинувачують в використанні дипломатичних установ для шпигунства та викрадення інтелектуальної власності.

У липні Вашингтон наказав закрити консульство Китаю в Г’юстоні. Пекін у відповідь наказав припинити роботу консульству США в Ченду.