Група Ярославського претендує на понад 25% акцій «Мотор Січі» та закликає АМКУ не перешкоджати інвестиціям

Група компаній DCH, яка належить великому українському бізнесмену з Харкова Олександру Ярославському, претендує на більш ніж 25% акцій підприємства «Мотор Січ», про що вона домовилася зі своїм китайським партнером, компанією Skyrizon. Про це пресслужба DCH 13 серпня заявила в коментарі Радіо Свобода.

На початку серпня китайський покупець акцій «Мотор Січі», компанія Skyrizon, та українська група компаній DCH зробили синхронні заяви про те, що стали партнерами в питанні розвитку та концентрації акцій «Мотор Січі», головного українського виробника авіадвигунів та деталей до них.

«Основна умова (співпраці з китайським інвестором – ред.) – спільна робота з розвитку ПАТ «Мотор Січ», в межах якої DCН реалізує свої економічні інтереси, включаючи зміцнення глобальних конкурентних позицій української економіки», – зауважує пресслужба групи компаній Олександра Ярославського у коментарі Радіо Свобода.

Окрім того, в DCH закликають Антимонопольний комітет України зняти арешт з акцій «Мотор Січі», які купив китайський інвестор 3 роки тому.

«Ми сподіваємося, що це відбудеться якнайшвидше, враховуючи, що арешти було накладено з численними процесуальними порушеннями. Китайським інвесторам компанії «Мотор Січ» про це добре відомо, тому збереження арештів є хибним кроком, який веде Україну в якості відповідача до міжнародних інституцій судового захисту прав інвесторів», –говорять у групі компаній Ярославського, відповідаючи Радіо Свобода.

Раніше експерти, опитані Радіо Свобода, вказували на ризик перенесення українського виробництва авіадивгунів до Китаю, а також попереджали про можливе погіршення взаємин України та США через продаж цього активу китайцям.

У групі DCH ризик згортання виробництва в Україні спростовують.

«В межах домовленості з китайськими партнерами DCH виступає гарантом збереження в Україні виробничих потужностей, технологій і робочих місць компанії «Мотор Січ». На території КНР вже існує спільне підприємство за участю «Мотор Січ». Тому перенесення чи дублювання виробництва не передбачається, йдеться про розвиток і модернізацію всієї виробничої системи «Мотор Січ» і просування її продукції на цільових ринках», – відповіла група компаній DCH Радіо Свобода.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

Між тим, 4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі» до Антимонопольного комітету України.