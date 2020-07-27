США закрили своє консульство у китайському Ченду

Американське консульство у китайському місті Ченду зупинило роботу. Пекін вимагав від США закрити диппредставництво у відповідь на таке ж рішення Вашингтона щодо китайської дипломатичної установи у Г’юстоні (Техас).

Китайське телебачення продемонструвало відео, на якому видно, як спускають американський прапор, і працівники залишають будівлю диппредставництва.

Державний департамент заявив, що консульство на південному заході Китаю «було в центрі відносин США із людьми Західного Китаю, включаючи Тибет, протягом 35 років».

У вихідні місцеві жителі збиралися біля будівлі, розмахували китайськими прапорами і робили селфі.

Китайські дипломати залишили консульство Пекіна в Г’юстоні 24 липня після розпорядження влади США.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай у використанні дипломатичної установи для шпигунства і крадіжки інтелектуальної власності.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що закриття американського консульства у Ченду є «законною і необхідною відповіддю на безпідставні заходи з боку США».

Відносини між двома державами, вже напружені, погіршилися ще більше, коли 21 липня уряд США наказав Китаю закрити консульство в Г’юстоні, штат Техас, протягом 72 годин.

США неодноразово звинувачували Китай у промисловому шпигунстві та крадіжці інтелектуальної власності. Відносини між країнами загострилися цього року після того, як представники США звинуватили Китай у приховуванні інформації про коронавірус, а також у порушеннях прав людини в Гонконзі і Сіньцзяні. З чим конкретно пов’язане рішення закрити консульство саме в Г’юстоні, поки не відомо.