У СОТ заявили, що американські мита на китайські товари порушують правила торгівлі

Світова організація торгівлі винесла рішення проти митних зборів США на китайські товари на загальну суму 234 мільярди доларів. Третейська група організації в Женеві 15 вересня заявила, що Сполучені Штати порушили правила міжнародної торгівлі, коли в 2018 році наклали мита на китайські товари.

У рішенні йдеться, що Сполучені Штати не підтвердили виправданість заходів щодо Китаю. Повідомляється також, що Вашингтон вдався до завищення мит, поза межами встановлених рівнів, і не продемонстрував, як конкретний цільовий китайський імпорт був пов’язаний з викраденням інтелектуальної власності.

Адміністрація президента США Дональда Трампа виправдовувала мита тим, що Китай, як наполягали у Білому домі, вдався до недобросовісної торговельної поведінки, зокрема через крадіжки прав інтелектуальної власності та передачу технологій.

На практиці Вашингтон може ефективно накласти вето на сьогоднішнє рішення, передавши його в апеляційний суд СОТ, який вже не функціонує, бо адміністрація Дональда Трампа відмовилася приймати до нього нових членів.

У відповідь на нинішнє рішення США заявили, що СОТ «абсолютно неадекватна» у притягненні Пекіна до відповідальності.

«Сполученим Штатам потрібно дозволити захищатися від несправедливої торговельної практики, і адміністрація Трампа не дозволить Китаю використовувати СОТ, щоб скористатися перевагами американських робітників, підприємців, фермерів і скотарів», – йдеться в заяві торгового представника США Роберта Лайтгайзера.

Водночас Міністерство торгівлі Китаю у відповідь на це рішення висловило сподівання, що Сполучені Штати будуть поважати СОТ і вживати заходів для підтримки глобальної торгової системи.

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Китай раніше стверджував, що Сполучені Штати порушили правило врегулювання суперечок, яке вимагає від членів СОТ спочатку звернутися за допомогою до торгового органу, а не розпочинати торгову війну в односторонньому порядку.

СОТ заявила, що США повинні дотримуватися міжнародних правил вільної торгівлі, і закликала Вашингтон і Пекін домовитись про рішення.