Торгівля з Китаєм «шалено росте», попри коронавірус – Кулеба

Торгівля України з Китаєм «шалено росте», попри пандемію коронавірусу, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Я нещодавно розмовляв з міністром закордонних справ Китаю. Дуже тепла розмова. У цьому році ми відзначаємо річницю стратегічного партнерства між Китаєм і Україною. Торгівля у нас шалено росте, попри коронавірус і все. Тому я й наголошую, що Китай важливий», – сказав міністр.

Він наголосив, що найближчим часом МЗС буде працювати з питанням «Мотор Січі» для того, щоб «вона не руйнувала наші українсько-китайські відносини».

«І будемо готуватися до контактів на різних рівнях для того, щоб рухати ці відносини вперед», – додав Кулеба.

Щодо прав людини в Китаї, то голова МЗС зауважив, що це питання під час останньої його розмови з китайським колегою не обговорювали.

У січні Державна митна служба повідомила, що в 2020 році Китай був головним торговельним партнером України. Найбільше товарів до України імпортували саме з Китаю (на 8,3 млрд доларів), Німеччини (5,1 млрд доларів) та Росії (4,6 млрд доларів). Експортували з України найбільше до того ж Китаю (7,1 млрд доларів), Польщі (3,3 млрд доларів) та Росії (2,7 млрд доларів).