Міністр: ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують «Мотор Січ»

Україна не може дозволити будь-яких кроків, які зруйнують підприємство «Мотор Січ», повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«В українського уряду (і це принципова позиція президента) є один ключовий інтерес – «Мотор Січ» має залишатися ефективним прибутковим і динамічним підприємством. Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують «Мотор Січ». Тому що це ж не просто завод. Це місто в місті по суті. У нього величезне соціальне навантаження», – сказав Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, Україна розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти «Мотор Січ» як ефективне українське підприємство.

3 лютого МЗС України підтвердило у відповідь на запит Радіо Свобода, що отримало ноту від китайської сторони щодо ситуації навколо «Мотор Січ».

«У ній була висловлена позиція уряду Китаю щодо останніх подій довкола «Мотор Січі». Розкривати зміст цієї ноти я не буду, тому що це особливість дипломатичного листування. Але я можу сказати дві речі. Перше. Китай є для нас дуже важливим партнером. І ми будемо робити все для того, щоб вибудовувати ефективні і взаємовигідні відносини», – додав Кулеба.

Він наголосив, що китайська компанія та її власники, які претендують на «Мотор Січ», – це приватні компанії.

«Це не державні компанії китайські. Тому давайте розмежуємо міждержавні відносини Україна-Китай і відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати в «Мотор Січ». От коли ми це розмежуємо на два треки, тоді картинка стає більш чіткою», – зазначив міністр.

Зі схожою заявою виступав у середині січня й президент і генеральний конструктор «Мотору Січі» В’ячеслав Богуслаєв, який назвав скликання зборів акціонерів незаконним, а самі плановані збори «протиправною спробою рейдерського захоплення АТ «Мотор Січ» для подальшого руйнування його унікального промислового комплексу».

У відповідь на санкції України і дії СБУ в групі DCH Investment Management Олександра Ярославського заявили, що метою зборів акціонерів «мало стати відновлення китайських акціонерів «Мотор Січ» у їхніх законних правах» і що китайські інвестори «Мотор Січ» «упевнені в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси». Акції китайських інвесторів уже кілька років перебувають під арештом.

15 січня Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Skyrizon до списку Military End-User (MEU) як суб’єкт господарювання, що може діяти в інтересах армії Китаю. Внесення в цей список не є власне санкціями, але створює обмеження на торгівлю й інші стосунки з переліченими в ньому компаніями, для чого в багатьох випадках буде потрібно отримувати спеціальні ліцензії.

Як заявили в Міністерстві торгівлі США, ця компанія загрожує національній безпеці США, зокрема, «через здатність розробляти, виробляти чи експлуатувати військові засоби, такі, як військові авіаційні двигуни».

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.