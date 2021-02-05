Мін’юст розповів про підготовку до арбітражу з «Мотор Січ»

Арбітражний спір, ініційований ПАТ «Мотор Січ», розглядатиметься арбітражним трибуналом ad hoc (створеним для конкретного випадоку) відповідно до арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода розповів заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Ігор Ліщина.

«Наразі сторони справи узгоджують процедурні питання та формують склад арбітражного трибуналу, після чого арбітражним трибуналом буде видано процесуальний наказ, яким визначатиметься графік розгляду справи», – йдеться у відповіді на запит.

Міністерство ще не уклало договору про закупівлю юридичних послуг, проте готується провести відповідні закупівлі.

Наразі відомство отримало лише заяву про арбітраж, в якій викладено короткий зміст позовних вимог. Повна позовна заява (Statement of Claim) буде подана пізніше, після завершення процедури формування арбітражного трибуналу та видання першого процесуального наказу, яким буде визначено строки та порядок ведення арбітражного розгляду.

Формування правової позиції по кожній арбітражній справі відбувається у співпраці міністерства та інших зацікавлених органів з юридичним радником у справі, додає Ліщина.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. 5 грудня китайська сторона направила українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна «відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій».

Інколи рішення подібних суперечок знаходиться під час доарбітражного періоду урегулювання. У мін’юсті запевнили, що намагались домовитись із китайською стороною, утім, інвестори ПАТ «Мотор Січ» наполягли на арбітражі.