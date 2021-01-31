У Ярославського прокоментували санкції проти китайського інвестора «Мотор Січ»

Група DCH Investment Management Олександра Ярославського 31 січня прокоментувала ситуацію навколо компанії «Мотор Січ», де сьогодні пройшли слідчі дії Служби безпеки України.

Олександр Ярославський є партнером компанії Skyrizon, яка інвестувала в підприємство з виробництва авіаційних двигунів. Як стверджує пресслужба компанії, вона, перш ніж долучитися до інвестування в «Мотор Січ», «глибоко вивчила ситуацію».

«Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно одне від одного провели аудит і дали свої експертні висновки. І прийшли до єдиного висновку – китайські інвестори є добросовісними покупцями і законними власниками куплених акцій ПАТ «Мотор Січ», – йдеться в релізі.

Як стверджують у групі Ярославського, запровадження санкцій «стало несподіванкою», а його мотиви їй невідомі.

«Цілком очевидно, що держава має право застосовувати такого роду заходи щодо тих чи інших юридичних і фізичних осіб-резидентів інших держав, не оприлюднюючи підстав. Однак не можна не брати до уваги той факт, що санкції були запроваджені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначених на 31 січня 2021 року. І метою їхніх ініціаторів могла бути заборона проведення цих зборів, результатом яких мало стати відновлення китайських акціонерів «Мотор Січ» в їхніх законних правах», – стверджують у DCH.

За заявою компанії, китайські інвестори «Мотор Січ» «упевнені в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси.

31 січня в приміщенні підприємства «Мотор Січ», де мали відбутися збори його акціонерів, пройшли слідчо-оперативні дії СБУ.

29 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ». Документ, опублікований на президентському сайті, вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 січня, яке вносить зміни в рішення РНБО від 14 грудня 2020 року.

Згідно з документом, уряд, Служба безпеки і Національний банк України забезпечать «реалізацію і моніторинг ефективності санкцій», а українське МЗС проінформує Євросоюз і США про запровадження нових обмежень, а також «поставить перед ними питання про застосування» аналогічних заходів.

У січні США звинуватили китайську компанію Skyrizon у загрозі своїй нацбезпеці і запровадили санкції проти неї.