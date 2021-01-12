У 2020 році Китай був головним торговельним партнером України – митна служба

У 2020 році Китай був головним торговельним партнером України, повідомила українська Державна митна служба.

Найбільше товарів до України імпортували саме з Китаю (на 8,3 млрд доларів), Німеччини (5,1 млрд доларів) та Росії (4,6 млрд доларів). Експортували з України найбільше до того ж Китаю (7,1 млрд доларів), Польщі (3,3 млрд доларів) та Росії (2,7 млрд доларів).

Загалом товарообіг у 2020 році становив 103,4 млрд доларів, що на 7 млрд менше, ніж у попередньому.

За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на 54,2 млрд доларів (у порівнянні з 2019 роком імпорт зменшився на 6,2 млрд доларів). Експортували з України на 49,2 млрд доларів (зменшення експорту становило 0,85 млрд доларів). Відповідно, сальдо експорту-імпорту від’ємне – воно становило п’ять мільярдів доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

зернові – на 9,4 млрд доларів;

чорні метали – на 7,7 млрд доларів;

жири та олії тваринного або рослинного походження – на 5,8 млрд доларів.

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:

палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – 8 млрд доларів;

реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої – 6,1 млрд доларів;

засоби наземного транспорту – 5,5 млрд доларів.

За даними українського уряду, у 2019 році Китай також був головним торговельним партнером України. Товарообіг між країнами становив 12,79 мільярда доларів.