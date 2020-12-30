Путін підписав зміни до закону про «іноземних агентів», які критикують правозахисники

Президент Росії Володимир Путін за два дні до кінця 2020 року підписав кілька ухвалених раніше парламентом країни законопроєктів, що посилюють наявні або запроваджують нові заборони. Ці документи критикують правозахисні організації й опозиція Росії, заявляючи, що вони підривають демократію.

Серед підписаних документів – закон про можливість визнавати «іноземними агентами» фізичних осіб, тобто громадян Росії. Документ вже опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації і, отже, вступив у дію.

Відповідно до закону, «іноземними агентами» можуть визнавати громадян, які займаються політичною діяльністю або займаються «цілеспрямованим збором відомостей у сфері військової, військово-технічної діяльності» Росії і при цьому отримують фінансування з-за кордону. Під політичною діяльністю, згідно з документом, розуміють, зокрема, організацію мітингів і спостереження на виборах, участь у діяльності партій, виступ із «публічними зверненнями» про зміни законодавства, «поширення думок» про дії чиновників.

При цьому передбачається, що люди самі повинні подавати заяви про внесення їх до списку «іноземних агентів», якщо їх діяльність відповідає зазначеним критеріям.

Також «іноагентами» зможуть визнавати і незареєстровані організації та громадські об’єднання.

За порушення вимог передбачена відповідальність – спочатку адміністративна, а потім і кримінальна. Про кримінальну відповідальність Путін підписав окремий законопроєкт. За ухилення від реєстрації «іноземним агентом» загрожує штраф або позбавлення волі на строк до двох років. Цей закон набирає чинності з 1 березня 2021 року.

До ухвалення цього закону фізичних осіб вже могли визнавати в Росії «іноземними агентами», прирівнявши їх до засобів масової інформації. Два дні тому в список «ЗМІ-іноагентів» вперше були включені п’ять громадян, в тому числі правозахисник Лев Пономарьов і журналісти.

Також Путін підписав законопроєкт, що передбачає можливість блокування іноземних соцмереж за, як сказано в документі, «цензуру проти російських ЗМІ». Генпрокурор за погодженням із МЗС росії тепер зможе присвоїти власнику інформаційного ресурсу статус «допускає дискримінацію проти російських ЗМІ». Законопроєкт буде поширюватися і на такі майданчики, як YouTube, Twitter і Facebook.

Серед підписаних документів – також закон, який дозволяє судам визнавати чергу на одиничний пікет масовим заходом. У законі також прописана заборона на акції біля будівель екстрених служб.

Ще один підписаний Путіним закон забороняє проводити публічні заходи за рахунок пожертвувань з-за кордону, а також від неурядових організацій і фізичних осіб-«іноагентів» й анонімних жертводавців.

Крім того, закон посилює правила роботи ЗМІ на публічних заходах. Згідно з нововведенням, журналіст зобов’язаний використовувати «розпізнавальний знак» представника ЗМІ, його вигляд і опис розроблятиме Роскомнадзор – повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибирь.Реалии.

Ще один підписаний Путіним закон забороняє публікувати особисті дані співробітників силових відомств.