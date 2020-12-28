Радіо Свобода засуджує включення фізичних осіб до списку «ЗМІ-іноземних агентів» у Росії

Корпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL) засуджує рішення російської влади включити до списку «ЗМІ-іноземних агентів» п’ятьох фізичних осіб-громадян Росії, серед них – журналістів, які співпрацюють із Радіо Свобода. Міністерство юстиції оголосило про це рішення 28 грудня, це перший такий випадок.

Віцепрезидентка і головна редакторка RFE/RL Дейзі Сінделар заявила в зв’язку з рішенням російської влади: «Те, що професійні журналісти опинилися в числі перших із тих, кого Росія назвала «іноземними агентами», заслуговує на осуд. Наші колеги з проєкту «Север.Реалии» відповідально підходили до інформування про безліч проблем – від свободи слова до корупції місцевої влади і зростання числа жертв коронавірусу. Своїм сьогоднішнім рішенням міністерство юстиції недвозначно дає зрозуміти, що чесне повідомлення про факти є для нього злочином, і що воно не зупиниться ні перед чим у своїх спробах змусити замовкнути голоси людей, що прагнуть інформувати, захищати і давати можливість висловитися своїм співвітчизникам, громадянам Росії».

Міністерство юстиції Росії 28 грудня включило п’ять людей до реєстру «іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента». До реєстру потрапили правозахисник Лев Пономарьов, громадянська активістка Дар’я Апахончич, журналісти Людмила Савицька і Сергій Маркелов, які співпрацюють із Радіо Свобода, а також автор Радіо Свобода і головний редактор сайту «Псковська губернія» Денис Камалягін.

За російським закону, який набрав чинності наприкінці 2019 року «ЗМІ-іноземним агентом» можуть визнати фізичну особу, яка поширює матеріали видання або юридичної особи, визнаної іноземним агентом, бере участь в їхньому створенні і отримує закордонне фінансування. Міністерство юстиції не розтлумачило, на яких підставах включило до реєстру цих п’ять людей.

Раніше до цього списку були включені, зокрема, Радіо Свобода та його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Включення до списку накладає на ЗМІ додаткові обмеження, зокрема, вони зобов’язані надавати регулярні фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації в ЗМІ.