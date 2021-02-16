Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за поширення інформації про «іноземних агентів»

Державна дума Росії ухвалила в третьому, остаточному читанні законопроєкт про штрафи за поширення інформації про «іноземних агентів» і їхніх матеріалів без вказівки статусу.

Поправки вносять до Кодексу про адміністративні правопорушення Росії.

За поширення в ЗМІ, а також у матеріалах ЗМІ, розповсюджуваних в інтернеті, інформації про так званих «іноземних агентів» (фізичних осіб, некомерційних організацій і громадських об’єднань) і вироблених ними матеріалів без відповідного маркування передбачені штрафи від 2 до 2,5 тисяч рублів для громадян, від 4 до 5 тисяч рублів для посадових осіб і від 40 до 50 тисяч рублів для юридичних осіб.

Перед другим читанням у законопроєкт внесли уточнення про те, що він стосується саме ЗМІ, а не блогерів і звичайних користувачів інтернету.

Також штрафи будуть загрожувати неурядовим організаціям-«іноагентам», якщо в їхніх матеріалах не буде мітки про те, що вони випущені «іноземним агентом». Для посадових осіб штраф складе 100-300 тисяч рублів, для юросіб – від 300 до 500 тисяч рублів.

Крім цього, як пише російське видання РБК, законопроєкт передбачає збільшення штрафів до 5 мільйонів рублів для юридичних осіб за діяльність НКО-іноагента без реєстрації.

Зміни мають вступити в силу на початку березня нинішнього року. Авторами ініціативи стали члени думської комісії з розслідування втручання в справи Росії ззовні, а також сенатори Андрій Клімов і Олег Мельниченко.

Міжнародні правозахисні групи і західні політики не раз критикували російське законодавство про некомерційні організації і ЗМІ – «іноземних агентів», вказуючи на наслідки для розвитку громадянського суспільства.