В ООН і ОБСЄ відреагували на внесення в Росії до списку «іноагентів» дописувачів Радіо Свобода

В ООН і ОБСЄ відреагували на внесення в Росії до списку так званих «іноземних агентів» іще п’яти фізичних осіб, серед яких і троє журналістів чи дописувачів Радіо Свобода.

Зокрема, як заявили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Ідель.Реалії, там шкодують через рішення внести цих людей до згаданого списку, що, як зазначила речниця управління Ліз Тросселл, «націлений на правозахисників і журналістів і, найімовірніше, спрямований на обмеження їхньої свободи слова й висловлювань».

Також і в офісі представника Організації з безпеки і співпраці в Європі зі свободи засобів інформації на запит Ідель.Реалії наголосили, що практика визнання «іноземними агентами» «звужує простір для свободи висловлення думок, свободи ЗМІ і вільного потоку інформації в Росії».

Там також нагадали: «Всі держави-учасниці ОБСЄ неодноразово підтверджували, …що ЗМІ на їхній території повинні мати необмежений доступ до іноземних новин та інформаційних служб; що громадськість буде користуватися такою ж свободою отримувати і поширювати інформацію й ідеї без будь-якого втручання з боку державних органів, незалежно від державних кордонів, у тому числі за допомогою іноземних публікацій і передач; і що будь-які обмеження в реалізації цього права будуть встановлені законом і відповідно до міжнародних стандартів».

Раніше з цього ж приводу відреагували і в Раді Європи. Там нагадали, що вже неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу російського закону про «іноземних агентів», бо він «пригнічує розвиток громадянського суспільства і свободу слова». «Визнання окремих осіб, включно з журналістами, дослідниками і правозахисниками, як «іноземних агентів» таврує цих людей і створює ризик подальшого підриву плюралізму і демократії в Росії», – заявили в цій найбільшій усеєвропейській правозахисній організації.

Ідеться про те, що Міністерство юстиції Росії 28 грудня 2020 року внесло п’ять осіб до реєстру «іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента». До реєстру потрапили журналісти Людмила Савицька і Сергій Маркелов, які співпрацюють із Радіо Свобода, а також дописувач Радіо Свобода, головний редактор сайту «Псковська губернія» Денис Камалягін. Крім того, до списку внесли правозахисника Лева Пономарьова і громадянську активістку Дарію Апахончич. Мін’юст Росії не роз’яснив, на яких конкретно підставах вніс їх до реєстру.

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода засудила внесення цих осіб у список «ЗМІ-іноагентів».

За російським законом, що набув чинності наприкінці 2019 року, «ЗМІ – іноземним агентом» можуть визнати фізичну особу, яка поширює матеріали видання або юридичної особи, визнаної «іноземним агентом», бере участь у їхньому створенні і отримує закордонне фінансування.

Раніше у список ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії були внесені, зокрема, Радіо Свобода і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», а також іще кілька підрозділів РВЄ/РС. Внесення в цей список накладає на ЗМІ додаткові обмеження, зокрема, вони (як і внесені в список фізичні особи) зобов’язані частіше надавати регулярні фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації в ЗМІ.

Тим часом в останні дні 2020 року набула чинності ще одна зміна до російського закону про «іноземних агентів». Тепер ними також можуть визнавати, зокрема, фізичних осіб, які займаються політичною діяльністю або «цілеспрямованим збором відомостей у сфері військової, військово-технічної діяльності» в Росії і при цьому отримують фінансування з-за кордону. Під політичною діяльністю, згідно з документом, розуміють, зокрема, організацію мітингів і спостереження на виборах, участь у діяльності партій, виступи з «публічними зверненнями» про зміни законодавства, «поширення думок» про дії чиновників.

Російське законодавство про «іноземних агентів» регулярно критикують правозахисники, міжнародні організації і професійна спільнота, які вказують, що такі норми становлять небезпеку для розвитку громадянського суспільства в Росії.