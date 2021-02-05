Росія: Радіо Свобода оскаржило судові рішення про маркування контенту

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) 5 лютого подала в Тверський районний суд Москви скарги на постанову в справі про адміністративні правопорушення, пов’язані із наказом про маркування журналістського контенту в засобах масової інформації, які Росія вважає «іноземними агентами».

У RFE/RL вважають, що наказ Роскомнагляду від 30 жовтня 2020 року є прямим втручанням у роботу журналістів.

«Кремль намагається ускладнити нашій аудиторії, що зростає, доступ до вільної інформації. Якщо RFE/RL втратить можливість працювати в РФ, то російський народ може втратити достовірне джерело новин», – сказав новопризначений президент RFE/RL Джеймі Флай.

Роскомнагляд наказує розміщувати на початку будь-яких аудіо- і відеоматеріалів 15-секундний звуковий фрагмент або відеотитр, який повідомляє про статус «іноземного агента». Подібні маркування повинні мати всі без винятку тексти на сайтах, а також повідомлення і дописи в соціальних мережах, незалежно від їхнього обсягу.

У направленому юристами медіакорпорації документі йдеться, що положення наказу суперечать Конституції Росії і закону про ЗМІ, обмежуючи конкуренцію на ринку засобів масової інформації. У зверненні до суду йдеться, що в Росії заборонена цензура, однак викладені в наказі Роскомнагляду нормативи «спотворюють суть повідомлень, змінюють їхнє сприйняття аудиторією».

«Виконання зазначених вимог створює образ недовіри і неприйняття повідомлень і матеріалів проєктів RFE/RL», – вважають юристи.

У грудні-січні Роскомнагляд направив до ТОВ «РВЄ/РС», що представляє інтереси медіакорпорації в Росії, повідомлення про складання сотень адміністративних протоколів за фактами порушення наказу. Згідно з відомими на цей момент планам відомства, складання протоколів завершиться на початку березня, загальна сума штрафів може становити сотні мільйонів рублів.

27 січня суддя ділянки №423 Тверського суду виніс перші постанови за складеними Роскомнаглядом протоколам і визнав їх правомочними. Оспорювання цих постанов і було ініційоване медіакорпорацією в Тверському районному суді.

Наразі ТОВ «РВЄ/РС» і її генеральний директор оштрафовані на загальну суму в 7 мільйонів 150 тисяч рублів (близько 2,66 мільйона гривень).

Радіо Свобода і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів RFE/RL включені в список «ЗМІ – іноземних агентів» наприкінці 2017 року. Редакції, внесені до переліку міністерства, зобов’язані надавати регулярні фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації.

RFE/RL виконує сформульовані у 2017 році вимоги російського законодавства, однак оцінює дії російської влади в цьому напрямку «як небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, як кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію». Керівництво RFE/RL неодноразово вказувало, що статус RFE/RL не допускає ніякого політичного і цензурного втручання в редакційну політику з якого б то не було боку.