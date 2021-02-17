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17 лютого 2021, Київ 12:38
Новини | Міжнародні

У Білорусі розпочався судовий процес над Бабариком, який хотів брати участь у виборах президента

Бізнесмен Віктор Бабарико в суді, 17 лютого 2021 року

17 лютого Верховний суд Білорусі почав процес над бізнесменом Віктором Бабариком та інших менеджерів «Белгазпромбанку». Процес іде в будинку суду Московського району Мінська, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Бабарика і шість колишніх топменеджерів банку звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Бабарика додатково звинувачують у легалізації доходів. Хабар нібито дав колишній керівник лізингової компанії.

Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебувають під вартою з середини червня. Обидва провину не визнають. Бабарико-старший мав намір брати участь у виборах президента Білорусі, які відбулися в серпні 2020 року.

21 січня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі передала справу в суд.

Правозахисники визнали Бабарика політичним в’язнем.

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