КДБ Білорусі звинуватив ексопонента Лукашенка в «організації злочинів»

У Білорусі слідче управління Комітету державної безпеки (КДБ) завершило попереднє розслідування кримінальної справи щодо керівників «Білгазпромбанку», повідомляє сайт управління.

Колишній голова правління банку Віктор Бабарико (він же колишній незареєстрований кандидат у президенти Білорусі) названий на сайті слідчого управління КДБ «організатором злочинної діяльності». З тексту повідомлення випливає, що його звинувачують в отриманні хабарів і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, «в особливо великому розмірі».

Такі ж звинувачення висунуті шістьом заступникам Бабарика та засновнику компанії «Активлізінг» Віктору Кобякову. Всього у кримінальній справі фігурують, як випливає з повідомлення, вісім людей.

Матеріали кримінальної справи передано обвинуваченим і їхнім захисникам для ознайомлення.

На сайті слідчого управління КДБ Білорусі відзначається, що всі обвинувачені, крім Бабарика, визнали свою провину в інкримінованих злочинах.

Віктор Бабарико висунув свою кандидатуру для участі у виборах президента Білорусі 12 травня і через тиждень зареєстрував другу за чисельністю ініціативну групу, близько 9 тисяч людей.

Станом на кінець травня, за деякими інтернет-опитуваннями, Бабарико міг розраховувати на підтримку приблизно половини виборців. Бабарико, за повідомленнями, зібрав на підтримку своєї кандидатури понад 400 тисяч підписів за необхідних 100 тисяч.

У середині червня влада заблокувала рахунок його виборчого фонду, на якому перебувала сума, еквівалентна приблизно 40 тисячам доларів.

18 червня Бабарико був затриманий і перебуває під вартою дотепер.

За підсумками виборів 9 серпня переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. У Білорусі розпочалися акції протесту, які тривають досі.

Олександр Лукашенко раніше публічно заявляв, що Бабарико визнав свою провину.