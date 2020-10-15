Білорусь: адвоката Колесникової і Бабарика позбавили ліцензії

У Білорусі Олександра Пильченка, який захищає експретендента на посаду президента Віктора Бабарика й опозиціонерку Марію Колесникову, позбавили ліцензії адвоката. Рішення ухвалили на засіданні Кваліфікаційної комісії з питань адвокатської діяльності при Міністерстві юстиції Білорусі 15 жовтня, повідомляє TUT.BY.

Ліцензія адвоката діє до отримання ним письмового рішення Мін’юсту. Там же буде вказана дата, з якої ліцензія перестане діяти.

Причиною розгляду питання про припинення ліцензії стало інтерв’ю порталу TUT.BY, в якому Пильченко розповів про те, до яких дій має за законом вдатися генпрокурор після побиття затриманих в ізоляторах 9-12 серпня.

Пізніше в Мін’юсті прокоментували рішення кваліфікаційної комісії. За повідомленням, адвокат Пильченко «допустив у ЗМІ некомпетентні коментарі і фактично закликав до протиправних дій, в тому числі до блокування і роззброєння військових підрозділів». Крім того, Мін’юст вважає, що заяви адвоката «вводять громадськість в оману щодо повноважень державних органів і не узгоджуються з процесуальними нормами».

Повідомлення про розгляд питання про припинення дії ліцензії Олександр Пильченко отримав 7 жовтня. В інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») 13 жовтня він розповідав, що ситуація виникла після репортажу на державному каналі ОНТ, де розкритикували його коментар порталу TUT.BY.