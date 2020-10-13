Бабарико про зустріч із Лукашенком у СІЗО: жодних домовленостей не досягнули

Експретендент на посаду президента Білорусі Віктор Бабариков не вважає зустріч із Олександром Лукашенком у слідчому ізоляторі КДБ діалогом. Про це він сказав адвокатом Олекандру Пильчанку, Наталії Мацкевіч та Дмитрові Лаєвському, передає білоруське видання Tut.by.

За словами Бабарика, він вважає діалог із Лукашенко можливим, але лише за дотримання умов, першою з яких є звільнення опозиціонерів, які були присутні на зустрічі, з в’язниці.

Крім того, додав політик, діалог повинен супроводжуватися рівним доступом його учасників до інформаційного поля, що також неможливо, коли особа перебуває під вартою. І третє – за столом має бути значно ширше коло представників громадянського суспільства, зазначив Віктор Бабарика. Відтак під час зустрічі домовленостей не було досягнуто, стверджує він.

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«Віктор Бабарико наголошує, що «ми пам’ятаємо всіх інших політичних в’язнів», і без їх звільнення також неможливо ведення діалогу. Позиція Віктора Бабарика щодо політичних питань попри тривале ув'язнення, не змінилася», – кажуть захисники ексбанкіра.

Олександр Лукашенко 10 жовтня відвідав слідчий ізолятор Комітету державної безпеки. Там він зустрівся з Віктором Бабариком і його сином Едуардом, Лілією Власовою, Юрієм Воскресенським та іншими політв’язнями.

Після зустрічі двох опозиціонерів – Юрія Воскресенського та Дмитра Рабцевич – звільнили.