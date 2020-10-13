Україна діятиме «за узгодженим алгоритмом», якщо Європейський союз запровадить нові санкції проти Білорусі, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовною і чіткою. Ми приєдналися до відповідних заяв Європейського союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були запроваджені, – ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми діятимемо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС ухвалює санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них», – сказав Кулеба.

2 жовтня Європейський союз офіційно запровадив санкції проти 40 чільних представників влади Білорусі, яких визначили як відповідальних за репресії й переслідування мирних учасників протестів, представників опозиції і журналістів, а також за порушення під час виборчого процесу.

Санкції передбачають заборону особам зі списку на в’їзд до країн-членів ЄС чи транзит через них і замороження їхніх можливих активів у цих країнах, а також заборону громадянам і компаніям із ЄС надавати цим особам кошти.

У санкційному списку наразі немає Олександра Лукашенка. Втім, 12 жовтня міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо запровадження санкцій проти нього та ще кількох білоруських чиновників.

У Білорусі понад два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.