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18 вересня 2020, Київ 14:58
Новини | Міжнародні

Білорусь: Колесниковій продовжили арешт до 8 листопада

7 вересня Марію Колесникову затримали на вулиці співробітники у цивільному. Наступного дня її намагалися видворити до України

Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій продовжили арешт до 8 листопада.

Їй закидають публічні заклики до захоплення влади.

7 вересня Марію Колесникову затримали на вулиці співробітники у цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і відповідального секретаря Ради Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колесникова порвала паспорт і була затримана знову.

9 вересня Слідчий комітет повідомив, що членів президії Конституційної ради Марію Колесникову та Максима Знака, а також адвоката Віктора Бабарика Іллю Салея підозрюють у «діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці».

Викрадення Колесникової: білоруські опозиціонери розповіли, як і чому опинилися в Україні
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Викрадення Колесникової: білоруські опозиціонери розповіли, як і чому опинилися в Україні

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