Опитування Chatham House: найпопулярнішим кандидатом на посаду президента Білорусі виявився Бабарико

Британський центр Chatham House провів так зване «місце» опитування, в якому білорусів питали: «Хто з цих людей, на вашу думку, є найбільш гідним стати президентом Білорусі?»

Респонденти могли обрати зі списку до трьох осіб, тож сума рейтингів становить більше 100 відсотків.

Найпопулярніша п’ятірка кандидатів, згідно з опитуванням:

Віктор Бабарико – 38,2%

Олександр Лукашенко – 20,8%

Павло Латушко – 20,3%

Валерій Цапкало – 12,1%

Світлана Тихановська – 9,9%

Опитування проводилось з 13 по 18 листопада за допомогою комп’ютерного веб-інтерв’ю (CAWI). Опитували міське населення Білорусі. Кількість респондентів – 864 людини.

Віктор Бабарико висунув свою кандидатуру для участі у виборах президента Білорусі 12 травня і через тиждень зареєстрував другу за чисельністю ініціативну групу, близько 9 тисяч людей.

Станом на кінець травня, за деякими інтернет-опитуваннями, Бабарико міг розраховувати на підтримку приблизно половини виборців. Бабарико, за повідомленнями, зібрав на підтримку своєї кандидатури понад 400 тисяч підписів за необхідних 100 тисяч.

У середині червня влада заблокувала рахунок його виборчого фонду, на якому перебувала сума, еквівалентна приблизно 40 тисячам доларів.

18 червня Бабарико був затриманий і перебуває під вартою дотепер.

За підсумками виборів 9 серпня переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. У Білорусі розпочалися акції протесту, які тривають досі.