Білорусь: Бабарика позбавили права оскаржити вирок, справу розглядатиме Верховний суд – адвокат

Віктора Бабарика, ексголову правління ВАТ «Белгазпромбанк», незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі, позбавили права оскаржити вирок. Розгляд у його справі буде проходити у Верховному суді, рішення якого не підлягає оскарженню, повідомив адвокат Бабарика Дмитро Лаєвський.

Захисник заявив, що політика позбавили права на справедливий суд.

«Апеляційне оскарження вироку – це те, без чого неможливий справедливий суд. Якщо справу в першій інстанції розглядає Верховний суд, то над ним немає апеляційної інстанції. Значить, і права на апеляційне оскарження в обвинуваченого в такому випадку немає», – цитує Лаєвського видання TUT .BY.

Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебувають під вартою з середини червня: ексголову правління ВАТ «Белгазпромбанк» звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і в хабарництві, його сина – в ухилянні від сплати податків. Обидва провину не визнають.

21 січня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі передала справу в суд.

Правозахисники визнали Бабарика політичним в’язнем.