Білорусь: обвинувачення просить 2 роки колонії для журналісток телеканалу «Белсат»

У столиці Білорусі Мінську прокурор на процесі у справі двох журналісток польського телеканалу «Белсат» просить засудити їх до 2 років колонії.

Журналістки Дар’я Чульцова і Катерина Бахвалова (псевдонім – Андрєєва) були затримані 15 листопада 2020 року під час несанкціонованої акції в білоруській столиці. Вони вели стрім з «Площі змін», де силовики розганяли присутніх на місці загибелі Романа Бондаренка. Спочатку співробітницям «Белсату» призначили адміністративні арешти, а потім висунули проти них кримінальне звинувачення.

За версією слідства, Бахвалова і Чульцова організували групові дії, які порушили громадський порядок і викликали проблеми в роботі громадського транспорту.

Держобвинувач Аліна Касьянчик дійшла висновку, що винуватість журналісток установлена і підтверджується доказами – допитами свідків і сукупністю письмових матеріалів справи, серед яких – численні дзвінки громадян, що на площі відбуваються протиправні дії, передає незалежний портал Tut.By.

Захисник Чульцової Олександр Хаєцький заявив у суді, що багато доказів у справі були отримані з порушенням Кримінально-процесуального кодексу та не можуть бути підставою для притягнення до відповідальності. «Допитані свідки не підтвердили, що Дар’я мала умисел вчинити злочин. Це не підтверджують і інші матеріали справи», – наголосив Хаєцький.

На думку адвоката другої обвинуваченої Сергія Закрицького, ніхто зі свідків на процесі не зміг достовірно вказати, коли саме припинився рух транспорту і чим це було викликане. «Підсудні просто висвітлювали події, займалися звичайною справою, яка безпосередньо пов’язана з їхньою професією», – вказав Закрицький.

У Мінську та інших білоруських містах від серпня відбуваються масові акції проти офіційних підсумків президентських виборів, на яких, як стверджує влада, вшосте поспіль переміг Олександр Лукашенко. Силовики затримали десятки тисяч людей, сотні заарештовані. Багато з затриманих розповіли, що зазнали тортурам і знущанням з боку співробітників правоохоронних органів. Кілька людей загинули.

31-річний мінчанин Роман Бондаренко помер у лікарні швидкої медичної допомоги в листопаді 2020 року незабаром після побиття провладними особами в масках і затримання міліцією. До реанімації він був доправлений з відділення міліції з черепно-мозковою травмою, набряком мозку, ударами і саднами.