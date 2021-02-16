Білорусь: пораненого гумовою кулею під час протестів мінчанина засудили до 5 років колонії

У Білорусі 16 лютого засудили до п’яти років колонії суворого режиму жителя Мінська Андрія Попова, якого поранили світлошумовою гранатою і гумовою кулею силовики. Його засудили за «участь у масових заворушеннях», а також намагалися звинуватити в насильстві над співробітником міліції, але не знайшли потерпілого. Про це пише «Настоящее время».

Попову 24 роки, він навчався в Мінському коледжі підприємництва, працював художником по металу, менеджером-економістом, паралельно вивчав комп’ютерну графіку. Правозахисники визнали його політичним в’язнем.

У суді Попов визнав, що 9 серпня брав участь у протестах в Мінську. У цей день його двічі поранили силовики. В ногу Андрію потрапила гумова куля, яку пізніше видалили в лікарні, а в обличчя потрапив осколок світлошумової гранати, порізавши чоловікові щелепу.

На відео, які були показані в суді, за словами адвоката, видно, що Попов підбіг до співробітників міліції, але ніяких дій, які можна було б кваліфікувати як напад, звинувачення так і не представило: натовп протестувальників була мирним.

Попова протримали в слідчому ізоляторі в Жодіно три дні, потім відпустили і знову затримали 1 вересня. Потерпілих у його справі в результаті не було, і прокуратура зняла звинувачення у «насильстві» щодо співробітника силових структур, яке спочатку висунули Попову.

Окрім п’яти років колонії суворого режиму, Попова також зобов’язали виплатити понад 1220 рублів судових витрат (понад 470 доларів).

Читай нас в Google News Підписатися