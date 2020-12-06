Білорусь: протести й затримання продовжуються

Затримання людей білоруською поліцією та спроби втекти від сил безпеки в столиці Білорусі Мінську свідки фіксують на відео. Неділя 6 грудня – черговий день антиурядових акцій протесту в Білорусі. Демонстрації тривають від 9 серпня, коли оголосили про результати суперечливих президентських виборів. Нещодавно протестувальники змінили тактику акцій протестів й перейшли на ходу в менших групах по житлових районах Мінська. (Відео Білоруської служби Радіо Свобода)