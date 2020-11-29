У Білорусі силовики затримали щонайменше 100 учасників протесту на «Марші сусідів»

У неділю (29 листопада) білоруські силовики затримали щонайменше 100 демонстрантів на мітингах в Мінську, які опозиція назвала «Маршем сусідів». Про це повідомили правозахисники та показали відео в місцевих соціальних мережах. Тисячі протестувальників зібралися в різних місцях, переважно у віддалених житлових районах столиці, і пройшли вулицями, вимагаючи відставки Олександра Лукашенка. «Виходь, ти і твій ОМОН!» скандували деякі з протестувальників. Десятки тисяч протестувальників від 9 серпня щотижня виходять на вулиці Білорусі, вимагаючи відставки Лукашенка, якого ЦВК оголосила переможцем президентських виборів, з чим не погоджуються опозиція і протестувальники. За підрахунками білоруського незалежного видання «Наша нива», в неділю в Мінську відбулося приблизно 60 мітингів. Білоруський правозахисний центр «Весна-96» повідомив, що станом на полудень у неділю затримали 123 особи. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода, Reuters)