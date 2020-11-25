Білорусь: журналіст Ільяш отримав 15 діб арешту за акцію, на якій його не було

Затриманий 24 листопада в столиці Білорусі Мінську журналіст телеканалу «Белсат» Ігор Ілляш отримав 15 діб арешту за участь у пікеті 26 жовтня. Того дня марш студентів і пенсіонерів проходив на площі Незалежності в той же час, коли журналіст прямував на завод МАЗ, що розташований в іншій частині міста, повідомляє «Белсат».

Ігор Ілляш є чоловіком затриманої у кримінальній справі журналістки Катерини Андреєвої. У їхній квартирі 24 листопада відбувся обшук.

На суді Ігор розповів, що увечері 24 листопада троє невідомих у цивільному відкрили двері його квартири ключем, який, імовірно, конфіскували у його дружини, пише «Белсат». Ці особи показали постанову про конфіскацію техніки Катерини, але почали забирати і техніку Ігоря, про що він їм сказав. Після цього журналіста забрали в Центральне РУВС Мінська для свідчень у справі дружини, проте там йому пред’явили протокол про правопорушення.

Адвокат заявив клопотання про припинення справи у зв’язку з недоведеністю провини обвинуваченого, але суддя присудила журналісту 15 діб.

Дружину Ільяша Катерину Андреєву затримали після прямого ефіру, який вона вела з місця жорстокого розгону силовиками людей на «Площі Змін» у Мінську 15 листопада. Зараз вона є підозрюваною в кримінальній справі про організацію дій, що порушують громадський порядок. Андреєва перебуває в СІЗО міста Жодіно.

Ілляш і Андрєєва видали книгу «Білоруський Донбас» – «дослідження ролі білорусів і Білорусі в донбаській війні».