Лукашенко: «президента Білорусі можна усунути від влади. Це реально»

Захід будує «різні схеми впливу» на білоруську владу і президента, щоб повалити чинний лад у Білорусі, і готовий підключити до цього Росію, заявив 24 листопада Олександр Лукашенко на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

«Президента Білорусі можна усунути від влади. Це реально. Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції. Як бачите, зовсім проста відповідь на всі питання, які розбурхують сьогодні голови західних дипломатів, які несуть службу в Білорусі, і тих, хто сьогодні хвилюється і стурбований цим питанням на Заході, а також наших втікачів», – цитує Лукашенка білоруське держагентство «Белта».

За його словами, «останнім часом західні держави дуже хвилюються з приводу подальшого розвитку Білорусі, дуже переживають і будують різні схеми впливу на білоруську владу і президента з метою повалення чинного ладу. Дійшли до того, що готові підключити до цього процесу Росію, але не знають як».

На зустрічі з послами Лукашенко сказав, що Білорусь зацікавлена «в неконфліктному й ефективному співробітництві з іншими країнами, в тому числі і з західними». При цьому він заявив, що на будь-який тиск, введення санкцій «будуть аналогічні відповіді», і вони «будуть болючі для європейської спільноти насамперед». Які саме це можуть бути «відповіді», Лукашенко не уточнив.

На церемонії вручення вірчих грамот були присутні посли Бангладеш, Ізраїлю, Камбоджі, Китаю, Намібії, Пакистану і Мальтійського ордена. Відомо також, що 25-26 листопада Білорусь із візитом відвідає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Литва, Латвія й Естонія 23 листопада погодили список санкцій офіційних осіб Білорусі, в ньому – 156 прізвищ. Раніше ці країни вже заборонили в’їзд Олександрові Лукашенку і ще близько 30 білоруським чиновникам, а 25 вересня санкційні списки знову були розширені. Білорусь у відповідь запровадила санкції проти Латвії, Литви й Естонії і склала свій список зі 100 чиновників кожної з цих трьох країн.

Європарламент 26 листопада проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі, де обговорить порушення прав людини в країні, а також загибель Романа Бондаренка. 2 грудня комітет Європарламенту із закордонних справ планує обговорити події в Білорусі і те, як ЄС може сприяти демократичним змінам у країні.

Незважаючи на протести, що тривають вже чотири місяці, Лукашенко відмовляється йти у відставку.

Після виборів президента, проведених 9 серпня, ЦВК оголосила його президентом ушосте. Опозиція відмовилася визнавати результати виборів, заявивши про фальсифікації і закликавши Лукашенка до відставки.