Як пройшов недільний марш у Мінську в новому форматі – фото

22 листопада відбувся марш протесту проти уряду Олександра Лукашенка в Мінську. «Марш проти фашизму», на відміну від попередніх акцій протесту, не мав спільного пункту збору – локальні марші одночасно проходили в різних частинах Мінська.



Прихильники змін продовжують вимагати відставки Лукашенка та нових чесних виборів, звільнення політв’язнів та відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.



За даними правозахисного центру «Весна», 22 листопада в Білорусі на маршах протесту було затримано 389 людей.



Антиурядові марші відбулися також у Гродно, Бобруйську, Волковиську, Смолевичах, Гомелі, Бресті, Пінську, Новополоцьку та інших містах.



Як пройшов недільний марш у Мінську – дивіться у фоторепортажі білоруської служби Радіо Свобода.













