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23 листопада 2020, Київ 17:12
Фотогалереї

Як пройшов недільний марш у Мінську в новому форматі – фото

22 листопада відбувся марш протесту проти уряду Олександра Лукашенка в Мінську. «Марш проти фашизму», на відміну від попередніх акцій протесту, не мав спільного пункту збору – локальні марші одночасно проходили в різних частинах Мінська.

Прихильники змін продовжують вимагати відставки Лукашенка та нових чесних виборів, звільнення політв’язнів та відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.

За даними правозахисного центру «Весна», 22 листопада в Білорусі на маршах протесту було затримано 389 людей.

Антиурядові марші відбулися також у Гродно, Бобруйську, Волковиську, Смолевичах, Гомелі, Бресті, Пінську, Новополоцьку та інших містах.

Як пройшов недільний марш у Мінську – дивіться у фоторепортажі білоруської служби Радіо Свобода.






У багатьох дворах різних міст збиралися протестувальники, які приєднувалися до &laquo;районних&raquo; колон &ndash; де десяток людей, де тисяча
1 У багатьох дворах різних міст збиралися протестувальники, які приєднувалися до «районних» колон – де десяток людей, де тисяча
Потік людей в районі Грушівка
2 Потік людей в районі Грушівка
Колона у мікрорайоні Сокіл
3 Колона у мікрорайоні Сокіл
4
Силовики діяли хаотично і жорстоко, проводили поодинокі затримання та нападали переважно групами. У побитті демонстрантів брали участь люди у формі ДПС
5 Силовики діяли хаотично і жорстоко, проводили поодинокі затримання та нападали переважно групами. У побитті демонстрантів брали участь люди у формі ДПС
6
Деякі групи протестувальників збиралися знову і знову після спроб розгону
7 Деякі групи протестувальників збиралися знову і знову після спроб розгону
Часто люди не тікали, а, піднявши руки вгору, йшли до силовиків, змушуючи їх відступити
8 Часто люди не тікали, а, піднявши руки вгору, йшли до силовиків, змушуючи їх відступити
Найчастіше силовики застосовували проти мирних протестувальників спеціальні засоби, дещо слабші від світлошумових гранат. Протистояння озброєних силовиків та демонстрантів на Кам&#39;янній Гірці
9 Найчастіше силовики застосовували проти мирних протестувальників спеціальні засоби, дещо слабші від світлошумових гранат. Протистояння озброєних силовиків та демонстрантів на Кам'янній Гірці
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