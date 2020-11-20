У Білорусі кілька тисяч жителів Мінська й інших міст прийшли попрощатися з убитим Романом Бондаренком 20 листопада. Кримінальної справи про вбивство Романа Бондаренка немає. Розгляд справи взяла на себе Генеральна прокуратура. Результати медичного огляду Бондаренка, які вперше опублікував сайт Tut.by, підтверджують, що він прибув до мінської швидкої допомоги абсолютно тверезим – всупереч версії, висловленій владою і особисто Олександром Лукашенком. Житель Мінська Роман Бондаренко був жорстоко побитий увечері 11 листопада і помер у лікарні наступного дня. (Відео Reuters)