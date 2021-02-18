У Білорусі за фактом смерті побитого невідомими Романа Бондаренка порушена кримінальна справа

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом заподіяння тяжких травм, що призвели до смерті мінчанина Романа Бондаренка. Про це відомство повідомило 18 лютого матері загиблого Олені Бондаренко. Згодом Генпрокуратура підтвердила це через свою пресслужбу.

31-річний Роман Бондаренко помер від ушкоджень головного мозку після затримання особами в цивільному одязі на «Площі змін» – так називають один з дворів, де регулярно відбуваються протести. Громадські активісти та незалежні засоби інформації вважають, що до його смерті причетні люди з найближчого оточення Олександра Лукашенка.

Олена Бондаренко розповіла виданню TUT.BY про телефонну розмову з представником Генпрокуратури Білорусі. Жінці повідомили, що порушена кримінальна справа за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило з необережності смерть її сина.

Йдеться про частину 3 статті 147 Кримінального кодексу Білорусі. За цей злочин передбачене позбавлення волі на термін від 5 до 15 років.

Невдовзі пресслужба Генпрокуратури підтвердила цю інформацію в офіційному релізі. Як зазначає видання, там є уточнення: «Причетність співробітників органів внутрішніх справ до заподіяння Бондаренкові Роману Ігоровичу тілесних ушкоджень не встановлена».

За словами Олени Бондаренко, її запросили прийти до Генпрокуратури наступного тижня для оформлення необхідних документів про визнання її потерпілою у справі.

Увечері 11 листопада 31-річний Роман Бондаренко вийшов у двір свого будинку, щоб запитати в осіб у цивільній формі і масках, навіщо вони знімають розвішані на подвір’ї біло-червоно-білі стрічки. За словами очевидців, ці невідомі особи схопили Бондаренка і відвезли його в міліцейському мікроавтобусі. Через деякий час Романа доставили в лікарню в стані коми, сильно побитого. Наступного дня він помер.

У МВС назвали подію «дворовим конфліктом» і «конфронтацією поглядів». За версією відомства, «небайдужі громадяни» нібито «намагалися відновити порядок і не допускати порушень правил благоустрою». За версією Олександра Лукашенка і білоруських силовиків, Роман нібито був п’яний, але аналізи, зроблені відразу після того, як Бондаренка привезли до лікарні, цього не підтвердили. Хто саме був причетний до його побиття, досі невідомо.