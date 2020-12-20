У Білорусі затримано понад 140 осіб. Звільнено колишню Міс Білорусь Ольгу Хіжинкову

У Білорусі 20 грудня пройшли «Марші народного трибуналу». Вранці у великі міста стягнули десятки одиниць спецтехніки, жителі різних районів Мінська розповідали про силовиків, які чергували.

На 19:00 за київським часом відомо про більш ніж 140 затриманих по всій країні – акції пройшли в Бресті, Вітебську, Гродно, Борисові, Новополоцьку, Солігорськ, Сміловичах, Радошковічах.

У ГУВС Мінська повідомили, що затримали близько 100 осіб тільки в столиці.

Другу неділю поспіль в Мінську не зачинялися станції метро і безперебійно працював інтернет.

З в'язниці в Жодіно після 42 діб арешту вийшла на свободу Міс Білорусь Ольга Хіжинкова.

Ініціатива BYPOL, що об'єднує колишніх співробітників силових структур Білорусі, опублікувала список громадян, які, як стверджується, перебувають «у розробці третього управління ГУБОПіК», а також номери телефонів, «за якими проводяться технічні заходи, в тому числі так зване прослуховування».

Всього в списку 89 імен і більше 80 номерів телефонів. Світлана Тихановска назвала акцію 20 грудня «маршем із заявою народного звинувачення». Про створення «народного » для нинішнього режиму вона оголосила місяць тому, відразу після того, як в Мінську помер побитий людьми в штатському Роман Бондаренко.

Протести в Мінську та інших містах Білорусі тривають вже більше п'яти місяців. Вони почалися відразу ж після президентських виборів 9 серпня, на яких, згідно з даними ЦВК, в шостий раз переміг Олександр Лукашенко.