Білорусь: у Мінську й Гродному пройшло кілька локальних акцій протесту

Противники режиму Олександра Лукашенка вийшли на вулиці в ході кількох локальних акцій в Мінську, його околицях, а також у Гродному 19 грудня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

У мінському мікрорайоні Ржавець мало відбутися дитяче свято, але його, як повідомляють місцеві спільноти в соцмережах, розігнав ОМОН.

«Дворові марші» відбулися в районах вулиць Ангарська, Богдановича та в Серебрянці, в селах Боровляни й Прилуки.

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Невеликі марші зібралися в Зеленому Лузі, Уруччі, в районі вулиці Захарова.

В мінському районі Південний Захід учасники акції під ритм барабанів.

Локальні марші протесту відбулися також у Гродно, зокрема в районі Дев’ятовка.

Від серпня в Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів заявляють про масштабні фальсифікації і вимагають відставки Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль.

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За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходили повідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.

Сам Лукашенко стверджує, що голосування було чесним, а протести проти нього зрежисовані з-за кордону.