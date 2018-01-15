Посол Кизим спростовує заяви про те, що Україна не допомагає учасникам переговорів у Мінську

Посол України в Білорусі Ігор Кизим спростовує заяви про те, що Україна начебто не допомагає своїм переговорникам у Мінську..

«По-перше, Українська держава зараз оплачує усі відрядження на переговори у Мінськ, усіх делегацій. Усім учасникам переговорів держава оплачує квитки і вони живуть, як правило, в готелі. Ніхто тут покотом у посольстві не спить. Інколи у посольстві працюють люди і ми забезпечуємо їм умови», – сказав посол.

Він також спростував заяви Романа Безсмертного про те, що у Мінську принижували представників України Леоніда Кучму та Євгена Марчука.

«Це неправда, зараз такого немає. Всі питання по всіх особах забезпечує протокол білоруського МЗС, їх зустрічають у залі офіційних делегацій або у ВІП-залі. Білоруська сторона також виділяє автобус для української делегації. Посольство України забезпечує транспортом усіх членів делегацій, які прибувають або літаком або потягом», – зазначив посол.

Посол Кизим припустив, що раніше могли бути організаційні труднощі на переговорах у Мінську, але тепер такого немає:.

«Держава ставиться дуже відповідально до людей, яких вона направляє та на такі важливі для України переговори. А білоруси допомагають нам», – наголосив посол.

Колишній учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи, Роман Безсмертний в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» заявив про «приниження», якого зазнають у Мінську колишній прем’єр-міністр України Євген Марчук та голова делегації екс-президент Леонід Кучма. Також, за словами Безсмертного, учасники переговорів їздять до столиці Білорусі за власний кошт.

«Іноді траплялися такі ситуації, що люди в посольстві там спали покотом по 12 чоловік на підлозі», – сказав, серед іншого, Роман Безсмертний.

Роман Безсмертний був учасником переговорів Тристоронньої контактної щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у Мінську, до квітня 2016 року.