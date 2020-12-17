Білоруси втікають від політичних переслідувань і репресій у Львів

ЛЬВІВ – Десятки білорусів їдуть у Львів, утікаючи від політичних переслідувань і репресій у своїй країні. Близько 40 осіб отримали посвідки про тимчасове перебування в Україні. Двоє айтішників із Білорусі чекають у Львові на дозвіл на працю. Однак для більшості тих, хто вимушено покинув Білорусь, Львів є транзитним містом перед виїздом у Польщу.

Чи вдається білорусам знайти роботу у Львові? Яка категорія громадян сусідньої держави сюди приїжджає? Чи легко їм легалізуватись?

Четвертий тиждень у Львові проживає 21-річна Ксенія (просила не подавати прізвище – ред.). Вона працювала в одній із кав’ярень Мінська. Почувалась не дуже безпечно і покинула Білорусь. Автобусом приїхала в Україну. Ксенія розповіла свою історію.

«Мене могли посадити за ґрати. Я одного разу втекла з автозаку, тобто вже ходила по лезу і в один момент зрозуміла, що мушу виїхати. У кав’ярні, де я працювала, під час однієї з акцій, заховала чотирьох хлопців. Вони просто стояли на вулиці з прапором. Зупинився автобус, з якого вийшли близько 20 омонівців. У мене був вибір: віддати людей, які ні в чому не винні, або не відчинити двері. Четверо молодих людей скочили у заклад і я їх сховала. Віддати? За що? Як? Тоді просто попались силовики, які не вибили двері кав’ярні. Вони бачили, що хлопці до нас втекли, мені вказали пальцем відкрити, а я крутила головою. Вони б їх і ще мене забрали. Потім цікавилися мною у власника закладу.

Я не готова повертатись у Білорусь

Я не готова повертатись у Білорусь. Лише недавно перестала боятись людей у формі. Кожен третій мій друг був в ізоляторі. Найсильніше побили тих, які попали у перші дні акції – 9-10 серпня. Один із товаришів повертався з роботи з друзями, їх зупинили даїшники, вибили вікно, побили людей. Хлопець був увесь побитий. Я такого кольору синяків ніколи не бачила. У кав’ярні, де я працювала, висів ватман, на якому люди до протестів писали всякі приколи. Потім почали писати «Живе Білорусь» й інше. Власники закладу негативно до цього поставились, мусіли прибрати цей плакат. У Білорусі звільняють з роботи людей, які ходять на акції. Люди тримаються за свої місця, особливо у маленьких містах, сумно від цього», – говорить Ксенія з Мінська.

Вона приїхала у Львів одна. Взяла свої речі і мала 350 доларів. Жила донедавна у хостелі у Львові, власник якого, дізнавшись, що вона з Білорусі, зробив знижку на проживання. Тепер переїхала до двох друзів із Білорусі, які орендують квартиру. Молода людина шукає роботу і психологічно їй важко, що мама її не розуміє.

Маю вже багато знайомих українців. Мене підтримують і пропонують допомогу

«Мама живе у маленькому місті. Коли я розповідала про події у Мінську, хоч вона інтернетом і користується, дивиться новини, але мені не вірила. Питала, чого я ходила туди, ховала людей мовляв, треба сидіти вдома і не пхатись. Я так не вважаю, бо коли така ситуація, як можна робити вигляд, що нічого не сталося? Мама проти насильства, незадоволена тим, що робиться, але радянське мислення, мовляв, мовчи і сиди, бо маєш роботу.

Поки хочу залишитися у Львові. Шукаю роботу, але з цим важко, тому що вимагають офіційний дозвіл на легалізацію в Україні. А з тим проблеми. За ці тижні маю вже багато знайомих українців, не відчуваю до себе негативного ставлення. Мене підтримують і пропонують допомогу. Я, нарешті, спокійно сплю», – каже Ксенія з Міська.

Білоруси очікують на польські візи

Скільки на сьогодні у Львів переїхало білорусів – невідомо. Адже люди постійно мігрують: одні приїжджають, інші виїжджають у Польщу. За словами керівника благодійної організації « Міжнародний волонтерський фонд «Наш дім»» Олексія Францкевича, в їхньому чаті спілкується понад 130 білорусів. Це люди різного віку, професій, проти яких порушені справи в Білорусі. Це ті, хто хоче перечекати ситуацію на батьківщині, у пошуку нового життя. Кожна історія – індивідуальна.

Найважливіше питання – легалізація

«Спершу сюди їхали люди, які у Львові очікували на польську візу. Адже у Білорусі доводиться чекати на візу, а цей час може бути загрозливий для життя. Тому білоруси їдуть у Львів і вже тут два тижні чекають на візу. Білоруські прикордонники говорять, що з країни виїхали 15 тисяч громадян, 10 тисяч – у Польщу, а решта – в Україну і Литву. У Львів приїхала переважно молодь, айтішники. Найважливіше питання для білорусів – це легалізація в Україні, швидко знайти місце проживання, відмовляють у роботі. В Україні без візи ми можемо бути 90 днів зі 180. Невже не можуть піти нам назустріч і зробити 180 днів без візи чи надати статус тимчасового захисту?» – наголошує Олексій Францкевич.

Білоруси, які проживають у Львові, розповіли Радіо Свобода, що міграційна служба розглядає їхні справи близько місяця, вони повинні обґрунтувати мету подання на тимчасове проживання.

Згідно з угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Білорусі про безвізові поїздки громадян від 12 червня 2009 року, білоруси можуть перебувати на території України до 90 днів протягом 180 днів із дати першого в’їзду. У порівнянні з минулими роками, кількість громадян з Білорусі, які звертаються за оформленням документів для легального перебування в Україні, суттєво не збільшилася, каже Радіо Свобода Ірина Росовська, начальник управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції Державної міграційної служби у Львівській області.

Якщо громадянин чи громадянка Білорусі одружений чи одружена з українкою чи українцем, то подає документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України, за умови дотримання строків, визначених законодавством.

Маємо випадки звернення про отримання дозволу на імміграцію білорусів у сфері ІТ-технологій

«Громадяни Білорусі, висококваліфіковані спеціалісти, теж мають переваги і можуть отримати дозвіл на імміграцію. Для Львівської області розпорядженням КМУ на поточний рік встановлено квоту для 600 осіб, які мають право отримати дозвіл на імміграцію, як висококваліфіковані спеціалісти. Білоруси цим користають. . Щоб отримати дозвіл на імміграцію, для прикладу айтішнику, потрібно отримати погодження з обласної адміністрації (центр зайнятості перевіряє документи – ред.). На сьогодні два білоруси, які працювали в ІТ-технологіях, звернулись із проханням про постійну імміграцію. Розгляд їхніх справ – у процесі. Якщо іноземці, в тому числі білоруси, мають проблеми з переслідуванням, то можуть звернутися у відділ із питань шукачів захисту і просити притулок в Україні. Але повинні обґрунтувати причини в’їзду в Україну, те, що їх переслідують і їхні заяви розглядаються. Тоді можуть отримати статус біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту», – розповіла Ірина Росовська.

На сьогодні посвідки на тимчасове проживання отримали близько 40 громадян Білорусі, які звернулись у міграційну службу Львівської області.

Щотижня білоруси проводять у Львові акції на площі Ринок на підтримку громадянського суспільства у Білорусі, розповідають львів'янам про політичні переслідування і репресії, зачитують список політичних в’язнів.

9 серпня, у день президентських виборів у Білорусі, коли перші офіційні екзит-поли повідомили, що Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менш ніж 7%, у Мінську й інших містах Білорусі люди вийшли на вулиці, висловлюючи недовіру цим результатам. Масові мирні марші тривають у Білорусі щотижня. Учасників акцій затримують, б'ють, катують силовики. За даними правозахисників, близько 30 тисяч білорусів були затримані за час протестів.