У Львові відбулася акція солідарності з білоруським народом

Десятки людей зібралися на площі Ринок у Львові 13 серпня, щоб висловити підтримку білоруському народу. Ці люди відгукнулися на заклик у соціальних мережах, прийшли з численними гаслами.

Люди скандували – «Жыве Беларусь», «Волю білоруському народу», «Поліція, фашисти – одна коаліція».

Участь в акції взяли й білоруси, які живуть чи відпочивають у Львові. Вони ознайомили з останніми новинами з батьківщини.

«Я білоруска, приїхала до Львова з дитиною і чоловіком у відпустку. Вдома батьки і сестра. Поки що будемо тут, бо ситуація така, що страшно повертатись. Не плануємо просити про політичний притулок. Зараз страх від того, що життя і здоров‘я людей у твоїй країні нічого не значать. Я дуже пишаюся своїми білорусами і не очікувала, що таке взагалі може бути. Якщо не вийде зараз, то це страшно, і багато будуть думати про те, щоб покинути країну. Лукашенко має однозначно піти», – каже Ріма Н.

«Я 5 років тому вийшла заміж і приїхала до Львова. Мої батьки в Білорусі, сидять удома, нікуди не йдуть, досвідчені. Одягнула народний білоруський костюм, сестри моєї прабабусі. Дуже переживаю і вболіваю, щоб нарешті той злочинний режим уже скинули, не сплю, а стежу, що відбувається», – говорить Надія К.

Учасники акції зробили спільну фотографію, яку надішлють білоруським друзям, щоб висловити свою солідарність.

«Проливається кров і гинуть люди, і це жахливо. Хіба треба змиритись із тим, що зміни потребують крові. Я б не хотів, щоб мій син загинув, як гинуть зараз у Білорусі», – сказав один зі львів’ян, учасників акції.

«Мені події в Білорусі нагадують те, що було в Україні. Прийшла підтримати дружній народ, людей, які відстоюють своє право на демократію, вільні вибори і свободу. Сподіваюсь, що влада почує людей», –говорить львів‘янка Марта Лесів.

Акцію супроводжували пісні білоруського музиканта і поета Сергія Міхалка. На будівлі Ратуші у Львові вивісили банер на підтримку білорусів, які протестують після оголошення результатів президентських виборів.

Одне з львівських підприємств шиє національні біло-червоно-білі прапори Білорусі (цей стяг був державним після 1991 року до приходу до влади в 1994 році Олександра Лукашенка, який повернув прапор радянської Білорусі). Усі охочі могли взяти стяг безкоштовно, але при цьому можна було й зробити благодійний внесок на допомогу постраждалим і заарештованим учасникам акцій протесту, що тривають у Білорусі. Під вечір у скриньці не було жодного прапора. Львів‘яни розібрали стяги, даючи пожертви.