На ратуші Львова вивісили банер «Свободу політв’язням Білорусі»

На міській ратуші Львова вивісили банер із написом «Свободу політв’язням Білорусі», де вказане число кримінальних справ – понад 900 і кількість політичних в’язнів у Білорусі – на сьогодні понад 160.

«Коли ми виготовляли банер із міською владою Львова, то було понад 120 в’язнів у Білорусі, а 11 грудня – вже понад 160. Під репресії у Білорусі потрапили понад 30 тисяч громадян. Щодо більшості людей, які зібралися на акцію у Львові, порушені справи на батьківщині за кримінальними чи адміністративними статтями. Ми щотижня збираємося у Львові, щоб підтримати громадянське суспільство у Білорусі. Ми вимагаємо звільнення всіх політв’язнів і проведення демократичних виборів», – заявив Олексій Францкевич, керівник благодійного фонду «Наш дім».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції тримали плакати з написами – «Гуляв з дітьми – винен», «Люблю Білорусь – терорист», «Вийшов із дому в неділю – винен», «Гуляв із дівчиною – винен», «Я думаю – винен», «Співав пісні – винен».

Білоруси, які зараз проживають у Львові, заспівали під час заходу національний гімн і розгорнули біло-червоно-білий прапор.

За останні місяці сотні громадян Білорусі виїхали у сусідні країни в пошуках політичного притулку.



Масові акції проти Олександра Лукашенка у Білорусі тривають від дня президентських виборів 9 серпня. Протестувальники називають результати голосування сфальсифікованими на користь Лукашенка і вимагають повторного голосування.

За різними даними, силовики затримали тисячі людей; затриманих били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги. Кілька людей за час протестів загинули.