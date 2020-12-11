Білорусь є найнебезпечнішою для журналістів країною Європи – «Репортери без кордонів»

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» назвала Білорусь найнебезпечнішою країною для журналістів у Європі та надала 15 рекомендацій щодо того, як зупинити безпрецедентні репресії. Зокрема, «Репортери без кордонів» закликали Європейський союз заморозити всі виплати фінансової допомоги Білорусі, поки там порушуються права людини.

За чотири місяці в Білорусі:

– зафіксували 449 порушень свободи слова,

– заарештовані 368 журналістів,

– близько половини заарештованих були засуджені,

– 80 журналістів ув’язнили щонайменше на три дні,

– 7 журналістів були притягнуті до кримінальної відповідальності або отримали погрози такого переслідування,

– 62 журналісти стали жертвами насильства, жорстокого поводження або катувань під вартою.

«Репортери без кордонів» закликали європейські інституції підтримати журналістів та свободу слова в Білорусі, а також запровадити санкції проти білоруської влади.

Білорусь посідає 153 місце із 180 у рейтингу свободи преси, який щороку складає організація «Репортери без кордонів».