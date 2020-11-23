Країни Балтії погодили спільний список санкцій проти влади Білорусі, в ньому 156 імен

Уряди Литви, Латвії та Естонії узгодили спільний перелік санкцій проти чиновників Республіки Білорусь.

Список опублікований на сайті Міністерства закордонних справ Естонії. До нього увійшло 156 осіб.

Європейський союз уже запровадив два раунди санкцій, обов’язкових для всіх країн ЄС. Але окремі держави можуть ухвалювати і власні санкційні списки, як це зробили країни Балтії.

Як ЄС, так і національні списки є лише базовими і будуть доповнені як особистими, так і економічними санкціями під час наступного подання списків із обґрунтуванням.

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Силовики жорстоко придушують акції протесту, б’ють протестувальників, застосовують проти затриманих тортури.

Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року.